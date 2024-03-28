Росія готує 350 тисяч солдатів для наступу на Харків: у РНБО відреагували на чергову ІПСО

Російські ЗМІ пишуть про те, що Путін планує захопити Харків і цим самим завершити "сво" в Україні. У РНБО пояснили, чи справді окупанти здатні підкорити українське місто.

Кремль намагається посіяти в українському суспільстві паніку та страх. Реальних ресурсів для наступу на Харків у ворога немає, наголосили у Центрі протидії дезінформації.

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Це "вірусні" байки

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що розмови про готовність Кремля кинути на оточення та захоплення Харкова 350 тисяч військових – це лише частина пропаганди, яка розрахована на внутрішню та зовнішню аудиторії.

Попри неможливість наступу, противник, втім, може посилити терор проти Харкова, збільшивши обстріли міста.

Начальник ОВА Олег Синєгубов також прокоментував повідомлення про підготовку Путіна до наступу на Харків. За його словами, пропагандисти не вперше розповідають ці казки і постійно посувають дедлайн.

Посадовець теж вважає, що чергова ворожа ІПСО спрямована на те, щоб посіяти паніку у харків'ян та відлякати бізнес. Крім того, противник намагається у такий спосіб відволікти ЗСУ від напрямків, які обрав собі для наступу.

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За словами Синєгубова, вже протягом 10 місяців окупанти зберігають на Куп’янсько-Лиманському напрямку угруповання військ у 100 тисяч осіб. З них у бойових діях безпосередню участь беруть 40 тисяч. Водночас нашим військовим наразі вдається стримувати щоденні штурмові атаки противника.

Для наступу з півночі ворога наразі не має достатньої концентрації штурмових військ.

Водночас очільник ОВА нагадує, що Харків та область – пріоритетні цілі для Кремля, тому не слід втрачати пильність. Треба бути готовими до будь-яких загроз, вважає Синєгубов.

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