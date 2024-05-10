Говорили-балакали: чому не потрібно істерити через наступ росіян на Харківщині
Джерело:Олександр Коваленко
Російська пропаганда поширює ІПСО про "наступ" на Харків з початку 2024 року. Особливо інтенсивно – з кінця лютого – початку березня.
Усе відбувається так, як і прогнозували
З цього ж періоду, розумні люди, а не голови, які розмовляють, роз'яснювали послідовно і детально, чому у російських окупаційних військ зараз немає ресурсу для проведення загальновійськової операції з метою оточення та захоплення Харкова.
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Ще тоді наголошували, що росіяни продовжуватимуть тактику ударів по місту й особливо – у прикордонній зоні. Також попереджали, що ворог робитиме диверсійно-терористичні вилазки ротних груп у прикордонну зону.
За минулі місяці тільки я дав не просто кілька, а напевно більше сотні інтерв'ю на тему "харківського наступу". Я не просто роз'яснював, а буквально розжовував, що відбуватиметься, з чого почнеться і як на це реагувати.
Після того, як, здавалося б, на кожному інформаційному майданчику, який тільки можна було охопити, сталося те, про що попереджали, причому, не більше та не менше, почала виникати істерика.
Наголошую – зараз все відбувається саме так, як і передбачалося. Не більше і не менше.
Ворог пішов у контрнаступ на Харківщині: що відомо
- 10 травня у Міноборони України заявили, що росіяни спробували прорвати нашу лінію оборони на Харківщині, але атака була успішно відбитою.
- Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у Харківській області ворог перейшов у контрнаступ. Зараз тривають бої.
- У розвідці заявили, що росіяни хочуть збільшити своє угрупування біля Харкова до 50 – 70 тисяч бійців. Однак цього буде недостатньо для захоплення міста. Такої ж думки дотримуються і в американському Інституті вивчення війни.