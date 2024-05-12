У ЗСУ розповіли, де зараз Росія проводить наступальні дії на Харківщині

Росія почала наступ у Харківській області. У ЗСУ окреслили, де саме ворог зараз проводить наступальну операцію.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у етері телемарафону розповів, що у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. За його словами, ворог використовує піхоту та техніку.

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Наша оборона працює

За інформацією Генерального штабу, на Харківщині наші війська здійснюють вогневе ураження противника із завдання зірвати ворожий наступ та знищити окупантів. Волошин наголосив, що вживаються всі заходи проти спроб вести наступальні дії та спроб просунутись вглиб території нашої держави.

Там, де ворогу все ж вдалося просунутись, розгортаються наші резервні підрозділи,

– зазначив він.

Речник пояснив, що наразі російська армія проводить наступальні заходи невеликими штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагаються просуватись у районах на північ від цього населеного пункту.

Росіяни мають на меті досягти певних успіхів, однак сили оборони діють на підготовлених оборонних рубежах.

Українським бійцям довелось відійти з деяких позицій на Харківщині