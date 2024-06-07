Провал російського наступу на Харківщині вплинув на дії ворога на інших напрямках, – ГУР

Росіяни повністю провалили свій наступ на Харківщину, який почали у травні. Це вплинуло на плани та дії ворога і на інших ділянках фронту також.

Росіянам не вдалося досягти жодної з поставлених задач у ході наступу на Харківському напрямку, а Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на цій ділянці фронту. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у етері всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.

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Українські військові зламали плани росіян

Андрій Юсов повідомив, що вся інформація про дії росіян фіксується нашою розвідкою, а кількість ворожого угруповання добре відома українському командуванню. Речник ГУР запевняє, що Сили оборони України проводять усі необхідні дії на потрібних напрямках.

Усе, що планував ворог зробити на півночі нашого кордону, у нього не вийшло. Це вплинуло на його подальші плани і дії не лише на цій ділянці фронту, а і загалом на хід російсько-української війни і відбиття російської агресії,

– додав Юсов.

Андрій Юсов поки не став розкривати більше деталей. За його словами, нічого нового він повідомити не уповноважений. Втім, він запевнив, що вся належна інформація фіксується і збирається.

Ситуація на Харківському фронті станом на зараз