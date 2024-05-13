Розпочалося бойове зіткнення в районі Стариці, – Генштаб зробив важливу заяву
13 травня 2024, 19:05Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
На півночі Харківської області продовжуються російські штурми. Генштаб повідомив про перебіг боїв за населені пункти.
На Харківському напрямку тривають бойові зіткнення. Їхня кількість зросла до 12.
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Що відбувається на Харківщині
Як повідомили у Генштабі, наші підрозділи завдали вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.
Також розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.
За добу захисники ліквідували 106 окупантів та знищили 25 одиниць ворожої озброєння та техніки.