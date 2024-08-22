Наступ на Харківщині: у Третій штурмовій розкрили головне завдання операції

Третя штурмова бригада 22 серпня повідомила, що здійснює наступ у Харківській області. Там розкрили головну мету операції.

Так, бригаді вдалося просунутися углиб фронту на майже два кілометри квадратних. Військові взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

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Мета наступу на Харківщині

Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії Росії. На дану хвилину цю задачу виконано,

– зазначив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

У 3 ОШБр розповіли, що співвідношення сил на полі бою було 2,5 до 1 на користь ворога. До того ж Росії допомагали сили підтримки. Унікальність операції полягає у тому, що бригада наступала на переважаючого ворога – і перемогла.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні солдатів, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики", – вказав Білецький.

Дії Третьої штурмової успішно перенаправили сили противника подалі від Макіївки, зменшивши тиск на інших ключових ділянках вздовж лінії фронту в сусідніх секторах бригад.