Росіяни вже скоро почнуть вводити резерви, – Буданов про ресурси росіян на Харківщині

Росіяни тримають досить високий наступальний темп на Харківщині, не жаліючи ні техніки, ні живої сили. Голова ГУР МО Кирило Буданов розповів про розміри ресурсів росіян на Харківському напрямку та що їм можна протиставити.

Росіяни, станом на зараз, мають досить обмежені ресурси, введені на Харківщину. А все, що у них було в прикордонні – воно вже задіяне в боях. Про це повідомив голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в етері національного телемарафону, повідомляє 24 Канал.

Чого очікувати від росіян на Харківщині

Голова ГУР прокоментував співвідношення російських та українських сил на Харківщині та ресурс росіян та розповів, що з такою кількістю сил можна зробити на фронті. Він зазначив, що попри обмеженість сил, росіяни ще не кинули у бій всі свої резерви.

Це досить обмежені, скажімо так, ресурси. Але вони ще не кинули в бій усі свої сили. Я думаю, що найближчими днями все, що у них є – вони використають. Далі їм буде потрібно буде вводити свої резерви,

– говорить Кирило Буданов.

Як розвиваються події на Харківському напрямку