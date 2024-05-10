Росіяни перетнули кордон у районі Вовчанська: показуємо місто на карті
Російські війська посилили обстріли на півночі Харківської області. Насамперед під атакою опинився Вовчанськ, який розташований менш ніж 10 кілометрів від кордону з Росією.
Наразі триває евакуація населення з міста. 24 Канал показує на карті, де саме на півночі Харківської області наразі тривають інтенсивні бої і можливий напрямок руху ворога.
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Вовчанськ під обстрілами
У Харківській ОВА повідомили, що потужні обстріли тривали усю ніч. Ворог вів вогонь з РСЗВ та артилерії, також скидав керовані авіабомби. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Крім того, були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон.
Де розташований Вовчанськ на карті:
Місцева влада повідомила про евакуацію з Вовчанська і з сусідніх населених пунктів. Голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі розповів, що основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Водночас разом з гуманітарним центром організовано вивіз тих, у кого немає автівок.
Де тривають бої
За даними аналітиків DeepState, противник намагається заходити та закріплятися в низці населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка. Також фіксують спроби заходу ворога в населені пункти Гатище-Плетенівка.
Ворог намагається наступати на Харківщини: рух напрямку на карті
Наголошують, що наразі тих ресурсів, які задіяв ворог, не вистачить для глибокого просування. Імовірно, ворог здійснює дестабілізацію в прикордонних районах.
Спроба наступу на Харків: головне станом на зараз
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- Президент Зеленський підтвердив, що вранці окупанти перейшли у контрнаступ у Харківській області. Глава держави повідомив про жорстокі бої.
- Reuters пише, що росіяами вдалося просунутися на кілометр поблизу прикордонного міста Вовчанськ з метою створення буферної зони.