Росія намагається просуватися піхотою вздовж лісосмуг, – НГУ про ситуацію на Харківщині

Під час перших днів наступу на Харківщину Росія активно залучала бронетехніку. Нині ж російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг.

Подібну тенденцію українське командування спостерігає протягом 3 – 4 днів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає 24 Канал.

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По російській піхоті працюють снайпери та дрони

Українські захисники насамперед працюють над вчасним виявленням пересувань російських піхотних груп.

"За останній час ми бачимо те, що ворог залучає саме групи піхоти, які намагаються проникнути через лінію кордону", – розповів Руслан Музичук.

Росіяни роблять спроби просуватися і займати позиції біля населених пунктів. Вони проходять вздовж лісосмуг і деяких ділянок доріг.

Наразі на Харківщині по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони. Останні досить ефективно себе проявили ще в перший день загострення ситуації на північному прикордонні регіону. За один день нацгвардійці знищили приблизно 10 одиниць бронетехніки.

Тоді її Росія задіювала ще активно, а от останні декілька днів у наступ йдуть переважно піхотні групи. За словами Музичука, цьому посприяла, зокрема, і ефективна робота із БпЛА.

Вона сприяє вирішенню багатьох загрозливих ситуацій на цьому напрямку,

– сказав речник Нацгвардії.

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