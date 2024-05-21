Залучили кадирівців, – в ISW проаналізували наступ росіян на Харківському напрямку
Джерело:ISW
Російська армія продовжує наступ на Харківщині уже майже два тижні. Перекинути на цей напрямок могли, зокрема, кадирівців.
Чеченські війська наразі зафіксовані під Вовчанськом. Вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком та Росгвардією атакують місто, констатують у звіті Інституту вивчення війни.
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Росія продовжує наступ у районі декількох населених пунктів
Генштаб раніше повідомляв, що російські угрупування продовжують наступ у районі Липців та Зеленого, а також у районі Вовчанська та Стариці, що на південний захід від Вовчанська. Втім, росіяни на Вовчанському напрямку скаржилися, що мають проблеми у цій відкритій місцевості з забезпеченням боєприпасами. Ймовірно, вони вразливі до обстрілів українською армією.
Разом із тим, на геолокаційних кадрах за суботу, 18 травня, видно, що російська армія нещодавно просунулася в центр Вовчанська на північ від річки Вовча.
Саме у Вовчанську, попередньо, діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".
Наступ на Харківщину: останні новини
- За добу на Харківщині сталося 5 бойових зіткнень. Там продовжуються наступальні та штурмові дії. Втім, за словами військових, ситуацію на Харківському напрямку вдалося стабілізувати.
- Однак ворог своїх намірів полишати не збирається. За останніми спостереженнями, Росія перетягує підрозділи на Харківщину з інших напрямків. Але одне зі своїх завдань вони уже провалили, втративши ефект несподіванки.
- Станом на понеділок, 20 травня, основні зусилля ворога зосереджені у Вовчанську. Втім, наразі Сили оборони контролюють 60% міста.