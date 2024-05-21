Залучили кадирівців, – в ISW проаналізували наступ росіян на Харківському напрямку

Російська армія продовжує наступ на Харківщині уже майже два тижні. Перекинути на цей напрямок могли, зокрема, кадирівців.

Чеченські війська наразі зафіксовані під Вовчанськом. Вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком та Росгвардією атакують місто, констатують у звіті Інституту вивчення війни.

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Росія продовжує наступ у районі декількох населених пунктів

Генштаб раніше повідомляв, що російські угрупування продовжують наступ у районі Липців та Зеленого, а також у районі Вовчанська та Стариці, що на південний захід від Вовчанська. Втім, росіяни на Вовчанському напрямку скаржилися, що мають проблеми у цій відкритій місцевості з забезпеченням боєприпасами. Ймовірно, вони вразливі до обстрілів українською армією.

Разом із тим, на геолокаційних кадрах за суботу, 18 травня, видно, що російська армія нещодавно просунулася в центр Вовчанська на північ від річки Вовча.

Саме у Вовчанську, попередньо, діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".

Наступ на Харківщину: останні новини

За добу на Харківщині сталося 5 бойових зіткнень. Там продовжуються наступальні та штурмові дії. Втім, за словами військових, ситуацію на Харківському напрямку вдалося стабілізувати.

Однак ворог своїх намірів полишати не збирається. За останніми спостереженнями, Росія перетягує підрозділи на Харківщину з інших напрямків. Але одне зі своїх завдань вони уже провалили, втративши ефект несподіванки.

Станом на понеділок, 20 травня, основні зусилля ворога зосереджені у Вовчанську. Втім, наразі Сили оборони контролюють 60% міста.

Зранку 21 травня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську. Втім, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля цього та інших населених пунктів.