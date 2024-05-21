Залучили кадирівців, – в ISW проаналізували наступ росіян на Харківському напрямку

21 травня 2024, 11:41
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Джерело:

ISW

Російська армія продовжує наступ на Харківщині уже майже два тижні. Перекинути на цей напрямок могли, зокрема, кадирівців.

Чеченські війська наразі зафіксовані під Вовчанськом. Вони разом із російським 272-м мотострілецьким полком та Росгвардією атакують місто, констатують у звіті Інституту вивчення війни.

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Росія продовжує наступ у районі декількох населених пунктів

Генштаб раніше повідомляв, що російські угрупування продовжують наступ у районі Липців та Зеленого, а також у районі Вовчанська та Стариці, що на південний захід від Вовчанська. Втім, росіяни на Вовчанському напрямку скаржилися, що мають проблеми у цій відкритій місцевості з забезпеченням боєприпасами. Ймовірно, вони вразливі до обстрілів українською армією.

Разом із тим, на геолокаційних кадрах за суботу, 18 травня, видно, що російська армія нещодавно просунулася в центр Вовчанська на північ від річки Вовча.

Саме у Вовчанську, попередньо, діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".

Зверніть увагу! Зранку 21 травня в ОСУВ "Хортиця" заявили, що українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію у Вовчанську. Втім, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля цього та інших населених пунктів.

Наступ на Харківщину: останні новини

  • За добу на Харківщині сталося 5 бойових зіткнень. Там продовжуються наступальні та штурмові дії. Втім, за словами військових, ситуацію на Харківському напрямку вдалося стабілізувати. 
  • Однак ворог своїх намірів полишати не збирається. За останніми спостереженнями, Росія перетягує підрозділи на Харківщину з інших напрямків. Але одне зі своїх завдань вони уже провалили, втративши ефект несподіванки.
  • Станом на понеділок, 20 травня, основні зусилля ворога зосереджені у Вовчанську. Втім, наразі Сили оборони контролюють 60% міста.
Автор: Софія Рожик