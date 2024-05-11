В Силах оборони відповіли, чи вплинув наступ на Харківщину на ситуацію щодо півдня
Наступ росіян на Харківську область не вплинув на ситуацію щодо південного напрямку. Наразі там не спостерігається змін у полженні чи характері штурмів.
Про це розповів начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
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Ситуація на Півдні
В операційній зоні ОК "Південь" ворог здійснив 14 штурмів, здебільшого у Запорізькій області – Роботине та Старомайорське.
Змін в стані, положенні та характері дій ворога не виявлено, точніше вони відсутні. Так само як відсутні ознаки створення наступальних угрупувань. Якщо там це було очікувано (на Харківщині, – ред), то на півдні таких ознак немає,
– заявив Плетенчук.
В Силах оборони повідомили, що ворог також здійснював спроби штурмів у Херсонській області, в районі Кринок.
Але ситуація залишається стабільною. Вчора був перший день, коли не було зафіксовано бойових зіткнень в районі острова Нестрига,
– додав Плетенчук.
Що зараз відбувається на Харківщині
- Близько 5 години 10 травня російські окупанти спробували прорвати кордон у Харківській області під прикриттям бронетехніки. За повідомленням військових, частину ворожої колони знищили ще на підході, а решті вдалося прорватися.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що поки що нічого критичного не сталося. Спроба наступу російських загарбників на Харківщину була прогнозованою, тож наші захисники встигли підготуватися. Проте противник ще не залучав свої основні сили.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що в Харківській області зараз тривають оборонні бої. Російські окупанти застосовують піхоту й техніку на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Там здійснюються наші контрударні заходи.