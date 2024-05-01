"Ми готові": голова ОВА відповів, чи можливий новий наступ на Херсон

Останнім часом в мережі активно почала ширитися інформація про можливий наступ росіян. Одним з потенційних напрямків вважається Херсонщина.

У Херсонській ОВА не заперечують ймовірність нового російського наступу на Херсон. Однак цього разу дії окупантів можуть бути дещо іншими. Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Є природна перепона

Прокудін розповів, що цьогоріч, якщо Росія все ж знову спробує захопити Херсон, ситуація дещо відрізнятиметься. За його словами, навряд чи цей наступ буде аналогічним тому, що був під час масштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Вважаю, що велике вторгнення, як це було, їм не вдасться. Тому що у нас є природна перепона – річка. Сумніваюся, що вийде її перетнути,

– сказав він.

Водночас очільник Херсонської ОВА стверджує, що наразі російські загарбники прагнуть закріпитися десь на правому березі. Тому, станом на зараз існує така ймовірність.

"Ми готові. Маємо засоби й людські ресурси, щоб цього не сталося. Постійно з командуванням на зв'язку", – заявив Прокудін.

Росія поширювала ІПСО про "наступ" на правий берег Херсонщини

Влада Херсонщини констатувала раніше, що ситуація в області – під повним контролем Сил оборони, і українські воїни готові дати відсіч ворогу. Як зауважили у Херсонській ОВА, як і в усі минулі рази, коли окупанти поширювали подібну дезінформацію, вони знову брешуть.

Там наголосили, що на Херсонщині на загарбників чекає тільки смерть. Як на правому, так і на лівому березі. У повідомленні Генштабу від 10 квітня йдеться про те, що окупантам не вдається вибити українських військових з плацдармів на лівобережжі Херсонської області.

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