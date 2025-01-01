Гумові човни для форсування Дніпра: росіяни бідкаються та збирають "допомогу" військовим

У мережі нещодавно писали про підготовку росіян до наступу на Херсон. З'явились повідомлення нібито про підготовку до цієї операції.

Росіяни шукають човни для форсування Дніпра та збирають гроші. Про це пише 24 Канал із посиланням на телеграм-канали.

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Збирають гумові човни

У російських телеграм-каналах поширюють повідомлення про пошук гумових човнів серед "волонтерів та небайдужих". Відповідно до повідомлень, вони потрібні на Херсонський напрямок. Крім цього, їх потрібно багато, приблизно 400 – 500 штук.

Російські солдати планують використати їх для того, щоб перевозити через Дніпро вантажі та особовий склад.

Водночас інший росіянин обурюється через таке рішення. Мовляв, дефіцит човнів і справді є, проте замінювати їх на гумові – це надто. Росіянин зазначає, що для форсування потрібні моторні човни і гідроцикли.

Нещодавно з'явилась інформація про плани росіян наступати на Херсон. У ЦПД наголосили, що Сили оборони готові до всього.