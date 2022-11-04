На Херсонщині знову потужна "бавовна": детонація в окупантів тривала кілька годин

На окупованій території Херсонщини російські військові знову стали жертвами "бавовни". Російські окупанти невдало "покурили" в Олешківському районі.

Мер Олешок Євген Рищук повідомив, що "бавовна" сталася вночі 4 листопада в готельному комплексі "Золотий Фазан", що поблизу села Раденськ. Унаслідок відпрацювання по окупантах зафіксовано влучання.

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Комплекс зруйнований повністю

Мер Олешок повідомив, що детонація тривала протягом двох годин. За попередніми свідченнями, комплекс зруйнований повністю.

Інформації щодо кількості ураженої техніки та особового складу поки не отримано. Окупанти не підпускають місцеве населення близько.

Варто зазначити, що потужна "бавовна" на окупованій Херсонщині триває вже декілька днів. Зокрема, 3 листопада вибухи сталися в окупованій Голій Пристані. Унаслідок цього зруйнована адміністративна будівля окупантів.

Згодом з'явилося повідомлення, що "бавовна" була в самому Херсоні. Зокрема, близько 14 години повідомлялося про вибухи в районі судноремонтному заводу.

Після обіду "бавовна" розцвіла біля Каховської ГЕС. Унаслідок вибухів у небо здійнявся дим.

Що відбувається на Херсонщині

3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах.

Також у Херсоні візуально зменшилась кількість військових.

Водночас українські військові продовжують контрнаступ: наші воїни підняли прапор України над Малою Сейдименухою.

Натомість російські окупанти намагаються закріплюватися на лівому березі Дніпра. Також в ISW повідомили, що російські елітні підрозділи продовжують діяти на правому березі Дніпра.

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