Найближчим часом окупанти спробують висадитися на Херсонщині, – Костенко

Росіяни 20 грудня намагалися форсувати Дніпро, щоб потрапити на Херсонщину. Район біля Антонівського мосту, який використав ворог, не можна назвати сприятливим місцем і це розуміють всі військові.

Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко, зауваживши, що там широка водна перешкода. Ба більше, при потраплянні під воду взимку, навіть добра підготовка не допоможе вижити.

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Де найнебезпечніше місце

Шансів вижити, якщо ти поранений – практично немає, до того ж там працюють українські FPV-дрони та інші засоби ураження, які унеможливлюють шанси ворога підійти ближче.

Найбільш загрозливі напрямки – це вище по карті до Каховки, де менша ширина річки. Але всі небезпечні ділянки зараз під прикриттям, їх мінують, там стоять наші сили й засоби,

– сказав Роман Костенко.

Звісно, увага зосереджена на всьому правобережжю, але, скоріш за все, росіяни зараз намагаються відтягнути наші війська. Це може бути Курщина або Східний напрямок і для цього імітують висадку на Херсонщину. Своїх людей вони взагалі не шкодують, тому втрати ворога не зупинять.

Щонайменше вони хочуть відтягнути наші війська, тому задум є. Також є інформація, що найближчим часом росіяни можуть зробити це знову (форсувати Дніпро – 24 Канал), скажімо, у найближчий тиждень,

– підкреслив народний депутат.

Але українські захисники готові, тому залишається чекати як розгортатимуться події далі.

Чи може Росія наступати на Запоріжжі

До інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться у січні 2025 року, окупанти хотіли вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. Втім їм це не вдалося, так само як і витіснити українські підрозділи з Курщини.

У противника справді більша кількість особового складу, він намагається розтягнути фронт, створити загрозливі напрямки або хоча б їхню видимість. З цим можуть бути пов'язані заяви про нібито активізацію ворога на Запоріжжі.

На лівому березі Дніпра, навпроти Херсону, є достатнє угруповання. Якщо його правильно залучити, якщо буде провал нашої оборони, то можуть створити якийсь плацдарм. Наші війська готуються, берег мінується, але якщо росіяни захочуть – це буде дуже кривава висадка,

– наголосив Роман Костенко.

Він додав, що Херсонський, Миколаївський, Одеський напрямки також є стратегічними для ворога. Від Півдня росіяни ніколи не відмовляться, бо думають, що це нібито їхні історичні землі, які у майбутньому можуть дати їм багато можливостей.

Зауважимо, ворог зробив спробу форсувати Дніпро 20 грудня. Диверсій групи намагалися просунутися до Херсона на човнах, але одразу були виявлені та знищені. У Херсонській ОВА наголосили, що ситуація напружена, ворог посилив обстріли міста та області.