Новий наступ на Курщині: ворог знову атакує на кількох напрямках, – DeepState

Сили Оборони успішно зупинили основні атаки Росії на Курщині. Окупанти не збираються здаватися і готують нові масовані штурми.

Українські сили оборони на Курщині зазнали значного тиску від російських військ, які поновили атаки на декількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на DeepState.

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Як ворог наступає на Курщині

Атаки активізувалися на Погребках, Зеленому Шляху, Дар’їно та Суджі. На більшості з цих ділянок українським силам вдалося стримати основний натиск, а щодо напрямку Суджі ситуація ще уточнюється.

Мапа DeepState про наступ російських військ на Курщині

Зверніть увагу! За даними DeepState, російські підрозділи не збираються зупинятися на досягнутому і готуються до нових спроб масованих штурмів із залученням додаткових підкріплень.

Для просування окупанти використовують традиційну тактику десантування піхоти з БМП.

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