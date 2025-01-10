Скільки окупантів протистоять ЗСУ на Курщині: Зеленський вразив цифрою

Вже 5 місяців українці утримують плацдарм у Курській області. Президент Зеленський висловився про значення операції на території ворога, а також прокоментував питання сильних гарантій безпеки для нашої країни.

Сьогодні на Курщині перебувають 60 тисяч російських військових. Про це Володимир Зеленський сказав під час інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24, передає 24 Канал.

Дивіться також Юридично не можна визнати окуповані території, – Зеленський відкинув будь-які поступки Кремлю

Курська операція і гарантії безпеки

За словами президента, Курська операція допомогла військовим на Харківщині. Окупанти були змушені перекинути звідти сили на Курськ, і у такий спосіб Сили оборони змогли зупинити просування росіян на Харків.

Глава держави підкреслив, що це був тактичний успіх для України.

Але успіх не для окупації. Нам не потрібна їхня територія, землі, люди. Ми хочемо просто жити спокійно в себе вдома без війни,

– наголосив політик.

Зеленський зауважив, що перед будь-якими переговорами з Росією Україна має отримати сильні гарантії безпеки того, що Кремль не повернеться із новою агресією, як це було після окупації Криму та частини Донеччини. Тоді теж оголошували призупинення вогню, але Путін збрехав. Він повернувся у 2022 році та вбив десятки тисяч людей.

Сьогодні нам потрібно, щоб США тиснули на Росію і разом із Європою дали Україні такі гарантії безпеки, щоб Путін або його наступники ніколи не прийшли з війною проти України,

– заявив президент.

Він зазначив, що союзники мають розуміти, що відбувається насправді: Путін хоче та завжди хотів знищити Україну повністю. "Це його мрія – окупувати нас повністю. І не треба вірити у казки", – додав президент.