Росія перекидає війська з Калінінграда в Курську область, – міністр оборони Литви

У Києві Володимир Зеленський зустрівся із міністром оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом. На ній литовський міністр назвав операцію українських військових у Курській області "абсолютно новою сторінкою".

Він висловив своє захоплення та підкреслив, що ця операція підняла моральний дух литовського суспільства. Також Кащюнас розповів, що дії ЗСУ в Курській області призвели до "демілітаризації" Калінінграда.

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Що міністр оборони Литви сказав про операцію в Курську

Дозвольте мені висловити повагу вашим діям на півночі, вашим маневрам на півночі. Мене запитували литовські медіа, чи я очікую, що будуть пройдені якісь червоні лінії, чи щось таке, але зараз я не чую цього. Це дуже добре, це хороший знак. І наступним хорошим знаком був би дозвіл на використання засобів дальнього ураження, щоб глибше вражати цілі на ворожій території і ми лобіюємо це,

– сказав Кащюнас.

Він зазначив, що буде проведено обговорення щодо того, як Литва може краще підтримати Україну в цьому контексті. Кащюнас також підкреслив, що українських військових змушуючи Росію передислокувати війська з Калінінграда до Курська.

"Ми зараз бачимо, як вони передислоковують свої війська з Калінінграда до Курська і я кажу литовському народу: ви подивіться, як українці за вас борються. Тому, що через їхню боротьбу їм потрібно виводити війська з Калінінграда. Ми називаємо – це навіть демілітаризація Калінінграда, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням", – розповів міністр.

Кащюнас також зазначив, що Україна підняла моральний дух не лише своєму народу, а й литовському. За його словами, тепер люди думають про те, як можна підтримати ЗСУ, а події в Курській області він назвав "хорошим ходом" та "абсолютно новою сторінкою".