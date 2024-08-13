ФСБ посадила генералів: як внутрішні конфлікти в Росії допомогли операції на Курщині

Після початку прориву у Курській області Владімір Путін відправив туди начальника Генштабу Валєрія Герасімова. Він доповів очільнику Кремля, що нібито вдалося відтіснити всі формування, які зайшли на територію Росії.

Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що ситуація на Курщині показала внутрішні проблеми російського війська. Конфлікт між ФСБ і Міноборони вже не можна не помітити.

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"Останні 3 місяці ФСБ садить у тюрми всіх генералів з міністерства оборони. Тому коли українські війська прорвали кордон, там стояла не армія Герасимова, а прикордонні сили Федеральної служби безпеки", – розповів Сергій Жирнов.

Далі Путін справді послав Герасімова, щоб він розібрався з тим, що сталося. Але винні у цій ситуації працівники ФСБ, які не виконали своїх обов'язків, а також росгвардія, яка стояла позаду них. Вона мала стріляти в тих, хто збирався відступати.

Але вони побачили перед собою не відступаючих прикордонників, а наступаючих українців, тому просто взяли й втекли,

– зауважив Жирнов.

Коли туди послали Герасімова, він зрозумів, що його хочуть використати, щоб закрити цей провал. Тоді Герасімов доповів, що нібито всіх розбили, українських військових більше немає, а далі відповідальність лежить на росгвардії.

"Фактично Україна була присутньою під час завуальованих внутрішніх кремлівських суперечок. Адже міністерство оборони прямо сказало ФСБ, що вони їм не подобаються, садять у тюрми їхніх генералів, але у випадку потреби просять про допомогу", – зауважив ексспівробітник КДБ.