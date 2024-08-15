Не лише Суджа: Сирський доповів про завершення зачистки ще у 3 населених пунктах Курщини

Головнокомандувач ЗСУ на Ставці розповів про операцію в Курській області Росії. Олександр Сирський розповів, де українські військові завершили пошук та знищення противника.

Також Володимир Зеленський заявив, що в Суджі наші військові створили військову комендатуру. Очолив її генерал-лейтенант Едуард Москальов.

Дивіться також ЗСУ контролюють низку селищ, у Суджі створили військову комендатуру: все про операцію на Курщині

Що Сирський розповів про дії ЗСУ в Курській області

Завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та трьох інших населених пунктах,

– заявив Сирський.

За його словами, з початку поточної доби 15 серпня наші війська на окремих напрямках просунулися від 500 метрів до 1,5 кілометра та відбили три атаки противника.

Сирський запевнив, що українські військові продовжують ведення наступальних дій. За його словами, з початку операції на Курщині наші військові:

просунулися на 35 кілометрів,

взяли під контроль площу в 1 150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти.

Дивіться також Червоні лінії Путіна гнучкі, як російські кордони․ Чому Москва провалила захист Курської області

До речі, українські військові продовжують просуватися у Курській області. У мережі показали фото ураженого моста через річку Сейм.