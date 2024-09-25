Потрібні політичні рішення: чи наважиться Ізраїль на війну проти "Хезболли"

Ситуація на Близькому Сході розпалюється з кожним днем. Ізраїль продовжує завдавати удари по Лівану, внаслідок яких ліквідовані командири "Хезболли". Тому не можна виключати, що конфлікт перейде до гарячішої фази.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зазначивши, яке саме завдання стоїть перед Ізраїлем у протистоянні з ліванським угрупованням "Хезболла". Також у Лівані повідомили, що внаслідок авіаударів Ізраїля 23 вересня "загинули понад 500 людей" та приблизно 2 тисячі поранених.

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Ймовірність війни різко зросла

За останній час Ізраїль вчинив низку жорстких кроків проти "Хезболли" та Лівану. Зокрема було ліквідовано під час удару по Бейруту Ібрагіма Кубайсі, який був командувачем ракетних сил "Хезболли". Ще раніше було вбито одного з командирів "Хезболли" – Ібрагіма Акіла.

Також була невдала спроба знищити останнього з трьох головних командирів "Хезболли", що залишились. Проте факт того, що Ізраїль знав, де той перебуває, показовий, – цього разу розвідка працює добре. Як відомо, ізраїльські розвідники пропустили напад ХАМАС на країну 7 жовтня 2023 року.

Також вибухи пейджерів в Лівані, інтенсивні ракетні удари по країні, знищення будинків, де зберігається вибухівка, боєприпаси, а також заклики до жителів Лівану покинути свої домівки і вони масово це роблять, – всі ці рішення ухвалювались тими, хто усвідомлює певні речі. Навіть якщо Ізраїль ще не наважився на велику війну, то, на думку військового оглядача, коли він діє у такий спосіб, можлива реакція "Хезболли" не залишить йому вибору.

Велика війна може бути не неминуча – тут багато залежить від ізраїльського керівництва. Проте її ймовірність різко зросла,

– зауважив він.

Ізраїль має діяти щодо "Хезболли", виходячи з власних стратегічних інтересів. Його завдання – кардинально змінити ситуацію щодо загрози з Півночі. Щоб його виконати, на думку Шарпа, без масштабної сухопутної операції не обійтися. Вона може мати різні масштаби – від дуже обмеженої до дуже необмеженої, яка здатна пройти щонайменше на всій території південного Лівану. Також буде потрібна повноцінна повітряна складова.

Ізраїльська армія зараз набагато краще готова до північної війни, ніж рік тому. Далі мають бути ухвалені політичні рішення, які є дуже непростими.

З одного боку є тиск США, а з іншого розрахункові втрати в тилу Ізраїля і на полі боя будуть доволі суттєвими. Це дорога ціна, але вибір складний. Коли відтягуєш розв'язання проблеми на довгі роки, стикаєшся з тим, що платиш за це, на жаль, криваву ціну. Ізраїль зараз перебуває саме в такій ситуації,

– пояснив Давид Шарп.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, США не підтримають ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою". Біли дім спрямує свої дії на зниженні напруженості. Раніше речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі застеріг Ізраїль від початку війни з "Хезболлою", зауваживши, що є кращі способи, ніж війна, ескалація, відкриття другого фронту.