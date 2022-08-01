росія може готувати новий наступ на Харків: Жданов відповів, чи є загроза
Днями, все частіше почали з'являтися повідомлення про те, що окупанти готують новий наступ на Харків з боку тимчасово окупованого Ізюма. Але реального ризику наступу для Харкова немає, відстань від Балаклії до Харкова є чималою.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що для того, аби здійснити наступ з ізюмського напрямку, потрібно повністю повернути ізюмське угрупування окупаційних військ на 180 градусів – це доволі нереальний сценарій.
Читайте також Бойові винищувачі або система ППО Patriot: що корисніше для України
Але, росіяни дуже хаотично ведуть бойові дії, тож від них можна чекати чого завгодно. Все залежить від завдань, які поставлені окупантам зверху. В росії воюють не військові, а політики,
– каже Олег Жданов.
За словами військового експерта, з військової точки зору – це безглуздя, змінювати напрямки руху, витрачати бойовий ресурс. На думку Жданова, така ситуація є малоймовірною.
Детальніше про ситуацію на фронтах: дивіться відео розмови з Олегом Ждановим
Новини з Півдня – останні події
- За словами радника голови Херсонської ОВА Сергія Хланя, окупанти, хоч і перекидають сили на Херсонщину, але фактично не можуть постачати зброю та техніку до лінії фронту.
- росіяни намагаються відремонтувати суттєво пошкоджений ударами ЗСУ Антонівський міст у Херсоні, але роблять це без будь-яких розрахунків та планів. Вони просто накривають пошкоджені ділянки плитами.
- А тим часом захисники Півдня вдарили по ешелону з військовою технікою ворога та ліквідували станції радіоелектронної боротьби.