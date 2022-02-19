Наступ не плануємо, але безкарно обстрілювати себе не дозволимо, – Резніков

Росія нещадно обстрілює українські позиції, внаслідок чого гинуть українські воїни. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що Україна не дозволить безкарні обстріли.

Росія ухиляється від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню. Резніков наголосив, що Україна не мовчатиме.

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"Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян. Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти", – запевнив міністр.

Обстріли бойовиків: останні новини

Через обстріли окупантів постраждали українські рятувальники.

За 17 лютого окупанти майже 900 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Міжнародні групи з'ясували, звідки бойовики могли обстріляти дитячий садок у Станиці Луганській.

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Через цинічні дії проросійських бойовиків станом на 17:00 19 лютого загинули 2 українських воїни. За даними штабу ООС і Головнокомандувача ЗСУ, також поранені 4 бійці.

Текст публікації Олексія Резнікова у фейсбуці:

Станом на 17 годину внаслідок обстрілів з боку російських формувань загинули 2 наших воїни і ще 5 отримали поранення. Російська сторона продовжує ухилятися від виконання зобов'язань щодо дотримання режиму припинення вогню.

Також сьогодні російські представники відмовились від участі у засіданні ТКГ. Збройним Силам України надані усі необхідні накази щодо дій у разі небезпеки для наших бійців і цивільних громадян.

Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ і мирні населені пункти. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. Пишаюся стійкістю нашої армії. Дякую бійцям і командирам за самовідданість і мужність.