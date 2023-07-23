Британська розвідка пояснила, яка мета російського "наступу" у напрямку Куп'янська

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля, зокрема, на Куп'янському напрямку. Останніми днями агресор активізувався.

Зокрема, спостерігається посилення артилерійського обстрілу на півночі лінії фронту, в Луганській та Харківській областях. У британській розвідці пояснили, що саме намагається зробити агресор.

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Ворог хоче створити буферну зону

У розвідці Великої Британії зазначили, що країна-терорист "ймовірно, досягла незначних здобутків", Однак, поновлена активність окупантів на півночі свідчить про важливість цього району для Кремля. Адже зараз Росія відчуває значний тиск на Півдні у секторі під Запоріжжям.

Західна група військ Росії, ймовірно, намагається просунутися до річки Оскіл, щоб створити буферну зону навколо Луганської області, володіння якою Росія майже точно вважає однією зі своїх основних цілей війни,

– наголосили у британській розвідці.

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Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Російські загарбники обстріляли з мінометів та артилерії Кам'янку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Куп'янськ та Кислівку Харківської області.

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