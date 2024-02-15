Чи існує загроза нового наступу на Запоріжжі: у ЗСУ уточнили свою заяву

Речник ОСУВ Таврія Дмитро Лиховій раніше заявив, що ворог стягнув на Оріхівський напрямок більше сил, ніж під Авдіївку. Крім того, він додав, що це може говорити про підготовку ворога до нового наступу.

Водночас пізніше військовий в ефірі телемарафону пояснив, що він не встиг до кінця довести свою думку, та чимало ЗМІ неправильно інтерпретували його слова, зокрема, написали про "загрозу для Запоріжжя", передає 24 Канал.

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Чи існує загроза "наступу" на Запоріжжя

Лиховій уточнив, що обстановка на Запорізькому напрямку залишається стабільною. Там справді сконцентроване угруповання росіян значне і співмірне з авдіївським.

Однак, за словами речника, слід врахувати масштаби Авдіївки та Запорізького напрямку, аби адекватно оцінити загрози.

Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова. Це буквально кілька кілометрів. Ті 50 і більше тисяч росіян, які туди ломляться, вони фактично як в пляшкове горло лізуть з усіма наслідками,

– наголосив Лиховій.

Водночас він підкреслив, що Запорізький напрямок починається фактично від межі з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровщини. Речник підкреслив, що це зовсім інші умови – і природні, і на полі бою.

Російський контингент, який противник стягнув на Запорізький напрямок, розсіяний по всій цій території.

Якщо уявити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози як її міг дехто собі уявити. Немає подвійної переваги і загрози Запоріжжю,

– заявив військовий.

Він повторив, що ситуація стабільна. Зокрема, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" ворог сконцентрував основні зусилля на Авдіївському напрямку.

Лиховій зазначив, що захисники в разі потреби готові давати відсіч у всіх гарячих точках, якщо вони ще з'являться.

Що передувало