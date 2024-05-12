Це надзвичайно небезпечний момент, – Камерон про наступ росіян на Харківську область
Джерело:Sky News
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон прокоментував російські штурмові дії в Харківській області. Глава британського МЗС заявив, що подібні дії окупантів є надзвичайно небезпечним моментом.
Камерон зазначив, що наступ росіян на Харківщину лише підкреслює "невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну, суверенну країну". Він також закликав підтримати нашу державу у боротьбі проти агресора.
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Камерон закликав допомогти Україні у відбитті наступу Росії
Глава британського МЗС наголосив, що зараз Путін знову вторгся в Україну з півночі від Харкова. Тому Британія й увесь світ повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям.
У світлі останніх подій він підкреслив важливість зобов'язання Лондона надати Києву річний пакет військової допомоги на загальну суму 3 мільярди фунтів стерлінгів.
Ми заохочуємо інших робити те саме. І, що дуже важливо, ми зробили все можливе, щоб заохотити американців просунутись у питанні свого пакету допомоги. Тобто сумно, що на це пішло так багато часу, але це матиме значення (на фронті – 24 Канал),
– сказав Камерон.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи не затрималися США із наданням пакета Україні, британський міністр закордонних справ визнав, що було б вигідніше, якби він надійшов раніше.
"Нам усім потрібно робити більше, і це те, що робить Велика Британія, де ми маємо лідерство. Ми першими поставили танки, першими поставили протитанкову зброю, першими поставили далекобійну артилерію", – вказав він.
Сирський розповів про складну ситуацію на Харківщині
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію з наступом росіян у Харківській області. Генерал відзначив, що ситуація лишається складною.
- Сирський підкреслив, що російські окупанти активізували наступ на декількох напрямках, намагаючись просунутися вглиб України. Він зазначив, що спроби ворога прорвати оборону зупинено завдяки роботі розвідки, артилерії та безпілотних систем.
- За словами генерала, на Харківщині цього тижня ситуація суттєво загострилась, особливо у прикордонних районах. Сили оборони України роблять все можливе для утримання оборонних рубежів та щоб завдати ворогу уражень.
- Варто зазначити, що на півночі Харківської області ворог має частковий успіх у деяких районах. Тоді як українські військові відвойовують території та покращують свої позиції.