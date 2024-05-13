Йдуть важкі бої, за кілька днів евакуювали 6 тисяч людей, – ОВА про ситуацію у Вовчанську
Джерело:Олег Синєгубов
Російські загарбники продовжують тиснути на позиції ЗСУ в районі Вовчанська на півночі Харківської області. Наразі там тривають важкі бої.
Водночас у Вовчанську з початком наступу ворога продовжується евакуація місцевого населення. Громадян забезпечили необхідною підтримкою і допомогою.
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Яка ситуація у Вовчанську в Харківській області
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що ворог посилює обстріли Вовчанська. За словами посадовця, північний кордон Харківщини зараз найскладніший напрямок.
Але попри плани ворога – всі об'єднані та працюємо на перемогу: органи влади, правоохоронці, екстрені служби, волонтери, міжнародні партнери. Цілодобово комунікуємо із військовим командуванням,
– підкреслив Синєгубов.
За даними глави Харківщини, за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району. Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного.
"Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", – сказав посадовець.
Синєгубов також закликав підтримувати Збройні Сили України і наголосив, що українці обов'язково переможуть.
Що кажуть у Генштабі про наступ ворога на Харківщині
- У Генштабі ЗСУ 13 травня розповіли, що на Харківському напрямку оперативна обстановка все ще складна та динамічно змінюється. Зокрема, російські загарбники залучили значні сили для наступу на Вовчанськ Харківської області.
- За даними українських військових, ворог кинув для наступу на місто орієнтовно до 5 батальйонів. У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни не рахуються зі своїми втратами.Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
- Крім того, у Генштабі зауважили, що, на жаль, ворог має тактичні успіхи на півночі Харківської області. Водночас військові спланували заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Також триває розгортання резервів для стабілізації ситуації.
- Варто зазначити, що раніше аналітики американського Інституту вивчення війни пояснювали, що росіяни намагаються захопити Вовчанськ з певною метою. Так, окупанти можуть прагнути натиснути на оперативний тил українських сил на Куп'янському напрямку, змусивши їх перекинути війська на цей напрямок.