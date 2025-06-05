Найбільше обстрілів припадає на Сумщину, ворог атакує малими штурмовими групами, – ДПСУ

Російські війська ведуть інтенсивні обстріли Сумської області, активно використовуючи авіацію та малі штурмові групи. Саме на цьому напрямку фіксується найбільша кількість ударів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону.

Дивіться також У НАТО не бачать ознак підготовки Росії до наступу на Сумщину чи Дніпропетровщину

Яка ситуація на Сумщині

За словами Демченка, росіяни не припиняють обстріли прикордонних територій Сумської області.

Під вогнем, зокрема, опиняються райони не лише Сумщини, а й Харківської та Чернігівської областей. Проте найбільше ударів припадає саме на Сумську область. На цьому напрямку ворог активно використовує авіацію – здійснює скидання керованих авіаційних бомб і завдає ударів некерованими ракетами,

– повідомив Демченко.

Він додав, що ці удари супроводжуються спробами прориву малими штурмовими групами. Також останнім часом росіяни розширили географію таких атак: якщо раніше активність спостерігалася поблизу Басівки та Журавки, то тепер фіксуються спроби просування й у напрямках Веселівки та Володимирівки.

Водночас Демченко зауважив, що ворог не застосовує бронетехніку для наступу на Сумщині.

"Ці малі штурмові групи періодично намагаються просуватися на квадроциклах чи мотоциклах, щоб використовувати швидкість і... максимально просунутися вглиб нашої території", – заявив речник.

Попри це він запевнив, що Сили оборони ефективно стримують натиск російських військ.