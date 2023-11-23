Росія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку: Тарнавський розповів про ситуацію
Джерело:Олександр Тарнавський
Росія не полишає надій захопити Авдіївку, ситуація в районі якої загострилася у жовтні. Наразі окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку.
Про те, що окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку, заявив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал розповів про ситуацію на Таврійському напрямку.
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Росіяни провели 56 бойових зіткнень
Тарнавський повідомив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Він розповів, що в зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.
Командувач констатував зростання втрат Росії у живій силі та бронетехніці на Таврійському напрямку. Так, бригадний генерал повідомив, що було знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі противника склали 706 осіб.
Крім того, знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, крім 8 танків, також 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника.
Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.
Більше деталей про бої за Авдіївку
- Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито російські сили проломили лобову лінію оборони Авдіївки. Проте офіцер 59-ої окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький розповів, що ця інформація не відповідає дійсності.
- Він наголосив, що ситуація під контролем командирів підрозділів.
- Разом з тим, в ISW 20 листопада заявили, що українські війська контратакували під Авдіївкою і 19 листопада просунулися вперед.
- Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що росіяни продовжують обстрілювати Авдіївку. За його словами, противник намагається атакувати з усіх напрямків.
- Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіяни спрямовують свої сили на промислову зону коксохімічного заводу. Однак вся лінія оборони навколо міста перебуває під постійними обстрілами росіян.
- Барбаш заявив, що в Авдіївці з 10 жовтня тривають найзапекліші бої за всю війну.