Росія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку: Тарнавський розповів про ситуацію

Росія не полишає надій захопити Авдіївку, ситуація в районі якої загострилася у жовтні. Наразі окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку.

Про те, що окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку, заявив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. Бригадний генерал розповів про ситуацію на Таврійському напрямку.

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Росіяни провели 56 бойових зіткнень

Тарнавський повідомив, що українські воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Він розповів, що в зоні ОСУВ "Таврія" противник завдав 11 авіаударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 973 артобстріли.

Командувач констатував зростання втрат Росії у живій силі та бронетехніці на Таврійському напрямку. Так, бригадний генерал повідомив, що було знищено 8 танків, а загальні втрати у живій силі противника склали 706 осіб.

Крім того, знищено 51 одиницю військової техніки. Зокрема, крім 8 танків, також 13 ББМ, 8 артсистем, 2 засоби ППО, 15 БпЛА, 5 автомобілів. Також знищено 2 склади боєприпасів та 4 важливих об'єкти противника.

Ще 44 одиниці техніки ворога пошкоджено.

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