Є плани під певну дату: на яких напрямках фронту спробують тиснути росіяни

На фронті спостерігається певне загострення. Російські військові активізувались на кількох напрямках та можуть надалі лише посилювати тиск.

Нелегка ситуація зберігається фактично по усій лінії фронту. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман розповів 24 Каналу, де окупанти планують атакувати у найближчі місяці.

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Де можуть атакувати росіяни

Західні аналітики наголошують на тому, що росіяни активізувалися практично на усіх ділянках фронту. Окупантам зокрема вдалося просунутися біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Новомихайлівки на Донеччині, Новопрокопівки на Запоріжжі.

На весь рік їх точно не вистачить. Все ж це підв'язано під вибори без вибору в Росії, які мають відбутися 15 – 17 березня. Це термін, до якого мають виконати певні бойові завдання,

– наголосив Олексій Гетьман.

Захопити Авдіївку планували ще до 14 грудня, коли проходила "пряма лінія" з Владіміром Путіним. Пізніше дедлайн змістили до Нового року, однак провалили і це завдання. До 31 грудня хотіли вийти на Куп'янськ-Вузловий, тобто до узбережжя річки Оскіл.

"Крайній термін перенесли з 1 січня десь на 15 березня, щоб вибори президента відбувалися на тлі якихось "перемог" на лінії фронту. Зараз атакуватимуть по всій лінії фронту, аби розтягнути нашу оборону і змусити нас послабити оборонні можливості", – пояснив майор запасу.

Головними напрямками активізації росіян можуть стати:

Куп'янськ-Вузловий,

район Бахмута – Кліщіївка та Андріївка,

Авдіївка та Мар'їнка;

Вугледарський напрямок;

район Токмака;

лівобережжя Херсонщини.

Росіяни можуть проводити бойові дії на інших напрямках також, однак зосереджуватимуться здебільшого саме на цих. Для цього залучатимуть велику кількість техніки та живої сили.

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