Ворог дихає у спину Покровська і поступово окуповує Курахове: карта боїв на 4 грудня

Окупаційна армія просувається на Сході. Також росіяни не припиняють атаки на позиції Сил оборони у Курській області.

Водночас, відповідно до звіту Інституту вивчення війни, українським військовим вдалося просунутися на Курщині. Тим часом ворог має успіх біля Покровська й Торецька, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

За минулу добу відбулось 192 бойових зіткнення.

На Харківському напрямку ворог 6 разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані.

Ворог штурмує у районі Глибокого: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку було 13 боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого.

Противник атакує біля Колісниківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 9 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

Окупанти проводять атаки біля Греківки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки загарбників. Противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

Росія намагається просунутися до Ступочок: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог 3 рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

Загарбники рвалися уперед біля Неліпівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку захисники відбили 44 атаки. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

Противник наступає біля Новопустинки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони стримують окупантів. У районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Росія хоче зламати українську оборону у районі Ганнівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

Окупанти атакують біля Новодарівки: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи 4 рази намагалися просунутися в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки

Росія намагається просунутися біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку загарбники 7 разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Там відбито 30 ворожих атак.