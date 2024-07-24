Росіяни прориваються до Покровська і пруть на Торецьк: карта бойових дій на 24 липня

Окупанти штурмують майже по всій лінії фронту. Основні зусилля ворог зосередив на Покровському і Торецькому напрямках.

Протягом минулої доби відбувалося 152 бойових зіткнення. Загарбники атакували на Сході, Півночі та Півдні.

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Де ворог тисне на українську оборону

Пріоритетним завданням на фронті для окупантів залишається український Донбас. Про це заявляли у ГУР. Саме Донеччина перебуває під найбільшим тиском ворога.

НаСили оборони відбили 9 атак у районі Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

Загарбники атакували у районі Виїмки: дивіться на карті

Нанаші воїни зупинили 14 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої гори та Андріївки.

Противник хоче прорвати українську оборону в районі Васюківки: дивіться на карту

НаМайже 80 відсотків від усіх боєзіткнень він провів неподалік населених пунктів Північне та Залізне. Окрім того, противник штурмував у районах Нью-Йорка та Торецька. Активно бомбардував місто Торецьк.

Росіяни наступають на Північне та Залізне: дивіться на карті

Нанашими захисниками відбито 41 атаку в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Новоселівка Перша, Уманське та Яснобродівка. Тут загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. НаСили оборони стримали 10 ворожих спроб прорватися в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Наокупанти невдало штурмували українські позиції біля Костянтинівки. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

Яка ситуація на Харківщині

Нанаші війська відбили 13 штурмів окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.Наворог не припиняє проводити штурмові дії. Тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ.

Бої в районах Вовчанська: дивіться на карті

Накількість боєзіткнень за добу зросла до 9. Сили оборони відбивали російські атаки біля шести різних населених пунктів. Найбільше ворог штурмував Синьківку. Тут, за підтримки авіації, він провів чотири атаки.

Окупанти пруть на Синьківку: дивіться на карті

Окупанти не стихають й на Півдні

Навідбулось два бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки.

Ворог атакує неподалік Малої Токмачки: дивіться на карті

Яка обстановка на Півночі

Наросіяни провели три безуспішні атаки лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність. За останню добу він обстрілюв з території Росії, зокрема, населені пункти Попівка, Волфине, Яструбине, Степок і Кіндратівка.