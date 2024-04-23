Росія готує новий наступ на Донеччину: у ISW пояснили чи зможе Україна його зірвати

Росія готується до нового наступу на Донеччині. Водночас західні журналісти вважають, що допомога від партнерів може допомогти зірвати цю кампанію.

Аналітики Інституту вивчення війни припускають, що російські війська хочуть здійснити прорив української лінії оборони на північний захід від Авдіївки Донецької області. Водночас їхня здатність зробити це, швидше за все, буде притуплена через прибуття допомоги США та інших країн Заходу.

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Ведуть три наступи

Російські війська спрямували приблизно посилену бойову силу дивізії на лінію Бердичі – Новокалинове на північний захід від Авдіївки. Ці сили ведуть три наступи, що підсилюють один одного – наступ на захід від Бердичів наїзд на Очеретине та на захід дорогою О0544. (Керамік – Миргород) і просування на північ у напрямку до Новокалинового.

Аналітики вважають, що всі вони, ймовірно, спрямовані на підтримку російської мети вийти на адміністративний кордон Донецької області через Покровськ.

Російські наступальні операції в цих трьох районах на північ і північний захід від Авдіївки досягли успіху у створенні трьох невеликих виступів уздовж лінії фронту довжиною близько семи кілометрів, але кожен із цих трьох виступів наразі є занадто вузьким ізольовано, щоб служити значущими точками для подальших дій,

– мовиться у зведенні.

Склад сил, щільність і загальна геометрія поля бою свідчать, що російські війська сподіваються об'єднати натиски з усіх трьох виступів для створення ширшого прориву вздовж лінії Бердичі – Новокалинове.

ЗСУ зможуть спинити наступ Росії