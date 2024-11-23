ГУР розкрило головні завдання окупантів на осінньо-зимовий період

Росіяни намагаються утримувати темпи наступу на Сході України. Задля цього вони перекидають резерви та мобілізують населення на окупованих територіях.

Російська армія зосередила зусилля на досягненні адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей у найближчі місяці. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького.

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Що відомо про найближчі цілі росіян у війні з Україною

За словами Скібіцького, стратегічна мета росіян залишається незмінною від початку війни.

Хоча тактика може змінюватися, головним завданням армії Росії залишається захоплення повного контролю над Донбасом. Задля цього росіяни активно перекидають резерви між різними напрямками фронту, щоб підтримувати темпи наступу.

Зверніть увагу! Скібіцький також зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України окупанти проводять мобілізацію. Цих людей незаконно змушують служити у російській армії, що є порушенням міжнародних норм.

За оцінками розвідки, такі дії вказують на те, що Росія не збирається зупинятися й готується до подальшої ескалації бойових дій.

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