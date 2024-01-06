Можуть активізуватися під Куп'янськом, – у ГУР висловились про новий наступ Росії на Харківщині

Представник ГУР МО Андрій Юсов висловився стосовно матеріалу британської газети The Telegraph, де мовиться, що російські війська буцімто планують новий наступ на Харківську область 15 січня. Він наголосив, що росіяни дійсно можуть активізуватися під Куп'янськом.

Водночас він наголосив, що не може підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня. Адже у розвідки цих даних щодо дій окупантів – немає.

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Юсов висловився щодо можливого руху росіян у Харківській області

Андрій Юсов підкреслив, що ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. За його словами, це може вказувати на те, що російська армія усе ж може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.

Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати,

– сказав представник ГУР.

Водночас він наголосив, що українські Сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування на можливу активізацію наступу ворога.

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