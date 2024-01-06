Можуть активізуватися під Куп'янськом, – у ГУР висловились про новий наступ Росії на Харківщині
Джерело:LIGA.net
Представник ГУР МО Андрій Юсов висловився стосовно матеріалу британської газети The Telegraph, де мовиться, що російські війська буцімто планують новий наступ на Харківську область 15 січня. Він наголосив, що росіяни дійсно можуть активізуватися під Куп'янськом.
Водночас він наголосив, що не може підтвердити, що це має відбутися вже 15 січня. Адже у розвідки цих даних щодо дій окупантів – немає.
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Юсов висловився щодо можливого руху росіян у Харківській області
Андрій Юсов підкреслив, що ГУР фіксує певне накопичення сил та засобів окупантів на Куп'янському напрямку. За його словами, це може вказувати на те, що російська армія усе ж може активізувати наступальні дії на цій ділянці фронту.
Разом з тим не можемо стверджувати, що росіяни готують ці дії саме на вказані дати,
– сказав представник ГУР.
Водночас він наголосив, що українські Сили безпеки та оборони вживають необхідних заходів для реагування на можливу активізацію наступу ворога.
Росіяни можуть спробувати піти у наступ у Харківській області
- Журналісти The Telegraph зазначили, що Росія посилила обстріли міста Харків та навколишніх населених пунктів. Автори матеріалу сказали, що вже невдовзі після цього Росія може здійснити наземний наступ, і навіть назвали ймовірну дату – 15 січня.
- Водночас начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав цю статтю "маячнею". Він наголосив, що журналісти "все перекрутили" й в матеріалі немає "нічого нового".
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що зараз концентрації військових підрозділів Росії на кордоні не зафіксовано, тому про наступ росіян не мовиться. Однак за його словами ситуація може змінюватися щохвилини й військові, звичайно, уважно стежать за цим.
- Проте аналітики з американського Інституту вивчення війни заявили, що російські війська все ж готуються до наступу на Куп'янськ у найближчі тижні. Експерти, посилаючись на заяви українських офіційних осіб, заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп'янськ і Борову взимку 2024 року.