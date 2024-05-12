Ворог зазнає великих втрат, – у ГУР розповіли, чи знали про наступ росіян на Харківщині

Росіяни 10 травня розпочали наступ на Харківську область. У спробах захопити українську територію ворог зазнає великих втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. На тлі втрат серед особового складу і техніки, Юсов звернувся до росіян з закликом здатися у полон. Раніше з такою ж пропозицією виступили і російські добровольці.

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Втрати росіян

Андрій Юсов зазначив, що російський наступ на Харківському напрямку розпочався згідно з тим графіком, який мала розвідка. Всі необхідні інстанції знали про підготовку росіян. Наразі на цьому напрямку вживаються необхідні заходи. Разом з Силами оборони там протистоять ворогу й спецпідрозділи ГУР МО.

Водночас ворог зазначає великих втрат у Харківській області. На тлі цього, представник ГУР звернувся до російських військових щодо можливості здачі у полон – зокрема, солдатів Московського та Ленінградського округів. Саме вони перебувають на Харківському напрямку.

Такі випадки вже зараз активно відбуваються. Ми маємо інформацію від бійців РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону. Вони так само сьогодні виступили зі зверненнями до російських окупантів. Або переходити на бік Сил безпеки і оборони України, або здаватися у полон. Україна гарантує дотримання Женевських конвенцій, гуманітарного права,

– вказав він.

Юсов зазначив, що такі військовослужбовці вже є і найближчим часом про них буде більше інформації. Враховуючи втрати росіян, які лише зростають, перехід на бік України – це розумна альтернатива.

Ситуація на Харківщині