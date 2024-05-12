Навіщо росіяни хочуть захопити Вовчанськ у Харківській області: в ISW дали пояснення

Інститут вивчення війни пише, що російські війська у Харківській області намагаються швидко ізолювати простір бойових дій на схід від річки Сіверський Донець і захопити Вовчанськ. Ймовірно, що може загрожувати угрупуванню, яке обороняється на Куп’янському напрямку.

Аналітики припускають, що окупанти знищили мости з метою ізолювати українські сили, які діяли по обидва боки річок – аби не дати їм зупинити наступальні дії поблизу Вовчанська. Проте російські сили навряд чи зможуть рухатися в бік Харкова.

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Аналіз Інституту

Згідно з опублікованими 11 травня знімками, росіяни зруйнували міст через дамбу Сіверського Донця в Старому Салтові (на південний захід від Вовчанська). Окрім цього, є кадри, що свідчать про удар по мосту через річку Вовча, що з’єднує Тихе та Вовчанські Хутори (обидва на захід від Вовчанська).

Інститут вивчення війни пише, що спроби Росії знищити українські наземні лінії зв’язку (GLOC) на південний захід і схід від Вовчанська вказують на те, що окупанти будуть намагатися захопити місто, замість того, аби обійти населений пункт або розширити фронт далі на схід уздовж кордону.

Аналітики припускають, що окупанти також можуть планувати наступ під Вовчанськом, аби натиснути на оперативний тил українських сил на Куп'янському напрямку, змусивши їх перекинути війська.

Російський плацдарм у Вовчанську мало допомагає російським зусиллям просунутися до міста Харків, хоча російські сили можуть уявити, що плацдарм у цьому населеному пункті міг би дозволити російським військам почати наступальні операції в напрямку Великого Бурлука, помітного населеного пункту в тилу. українського угруповання на Куп'янському напрямку,

– пише ISW.

Проте аби просуватися далі на південь від Вовчанська, окупанти повинні будуть подолати довгі переїзди по відкритій місцевості. Цієї спроможності росіяни не продемонстрували за останні півтора року боїв в Україні.

Ситуація у Харківській області

Володимир Зеленський у зверненні 11 травня розповів, що оборонні операції ЗСУ тривають в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це все прикордонні населені пункти.

Російські окупанти почали наступ у Харківській області обмеженою кількістю сил. Проте аналітики ISW припускають, що ворог пустить в бій й резерви. Проте у ворога не вистачає необхідної живої сили, необхідної для спроби широкомасштабної наступальної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харків.