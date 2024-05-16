Росіяни наступають за підтримки авіації, штурмують Вовчанськ, – Генштаб
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують спроби наступу на Харківському напрямку. Особливо напруженою є ситуація у Вовчанську.
У щоденному звіті Генштаб повідомив, що окупанти регулярно штурмують місто. Проте у цих спробах ворог зазнає шалених втрат.
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Ситуація у Харківській області
За данними Генштабу, від початку доби 16 травня росіяни 5 разів атакували позиції Збройних Сил на Харківському напрямку. Зокрема. ворог намагається штурмувати українські війська в районі міста Вовчанськ. За підтримки авіації атакує в районі населеного пункту Липці. Також ударів ворожої авіації зазнали Веселе та Уди.
В результаті бойових дій на цьому напрямку противник втратив 35 окупантів вбитими та пораненими, нашими воїнами знищено 14 одиниць ворожої техніки,
– повідомили у Генштабі.
Також цієї доби росіяни спробували штурмувати ЗСУ й на Куп'янському напрямку. Станом на 16:30 там відбулося вже 4 боєзіткнення від початку доби.
Що відбувається у Вовчанську
- У попередньому звіті о 13:30 Генштаб повідомив, що у Вовчанську українська армія провела контратакувальні дії. Українська армія тримає ситуацію під контролем.
- Сили оборони примусили значно знизити активність російських окупантів. Вони зірвали плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися. Водночас українські війська продовжують виконувати бойові завдання в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що підрозділи Сил оборони проводять прочісування міської забудови Вовчанська, не даючи можливості окупантам закріпитися. За його словами, ситуація складна та динамічно змінюється. Просування ворога в певних ділянках і в певних населених пунктах зупинено.
- Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни у Вовчанську скоюють чергові воєнні злочини. Так, у північній частині міста, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Окупанти викрадають людей та зганяють їх до підвалів.
- На жаль, вже відомо про перші розстріли. Один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників – росіяни його вбили.