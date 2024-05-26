Харківський напрямок стабілізувався, Україна стримала імпульс, – розвідка Британії

Британська розвідка пише, що Збройним Силам вдалося стабілізувати наступ окупантів на Харківському напрямку. Український опір стримав російський імпульс.

Росіяни не полишають спроб атакувати Вовчанськ, проте Силам оборони вдається відбивати більшість атак. Їм вдалося зупинити просування ворога.

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Ситуація у Харківській області

Згідно з даними Міноборони Британії, станом на зараз росіяни, ймовірно, контролюють село Бугруватка на півночі Харківської області. Вони прагнуть встановити контроль над сусідньою переправою через річку Сіверський Донець. Це загрожує флангу та тилу українських сил, що стоять на обороні Вовчанська. Окрім цього, Росія проводить штурми у напрямку села Липці – однак у них нічого не виходить.

За словами Владіміра Путіна, російські війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Проте на думку Міноборони Британії, успіху вони не мають.

Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором,

– повідомляє розвідка.

Ситуація у Харківській області