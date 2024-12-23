В Херсонській ОВА заявили, що інформація про спробу наступу на Херсон не відповідає дійсності

В Херсонській ОВА спростували повідомлення ЗМІ про спробу наступу російських військ на Херсон. Штурм правого берега Херсонщини там прирівняли до самогубства.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова.

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Що зараз відбувається на Херсонщині

Олександр Толоконніков заявив, що росіяни постійно готуються до штурмів на Запорізькому та на Херсонському напрямках і говорять про це. За його словами, Україна бачить пересування окупантів, їхні тренування, а також почергові збільшення та зменшення контингенту.

Зараз, звісно, збільшення йде. Але це не означає, що вони (росіяни, – 24 Канал) кинуться правий берег штурмувати, тому що це самогубство,

– пояснив Толоконніков.

Також він розповів, що міноборони Росії приїхало на лівобережжя Херсонщини в угрупування "Дніпро", яке займається саме висадками ворожих ДРГ. Причиною візиту стало те, що серед російських військових почастішали випадки самогубств.

За словами Олександра Толоконнікова, солдати розуміють, що їх відправляють на смерть і це спричиняє критичну ситуацію в російських військах.

До слова, раніше речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупаційні війська на Херсонщині продовжують спроби висадитись на острів Козацький. Також вони останнім часом активізувались і на острові Великий Потьомкінський.