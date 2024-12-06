Буде подарунок для ЗСУ: військовий аналітик оцінив ймовірність штурму правобережжя Дніпра

Російські окупанти хочуть захопити острови поблизу Херсона та зібрали 300 катерів на лівобережжі для перетину Дніпра. Однак ворогу буде вкрай складно це зробити, адже для цього потрібні дуже підготовлені спецназівці.

Це 24 Каналу зауважив військовий аналітик Ян Матвєєв. Крім того, українські дрони успішно працюють та можуть знищити ці російські катери, зокрема.

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"З одного боку, є погана погода, тумани, дощі. Вони трошки знижують дію безпілотників. З іншого боку, у тумані на тому ж катері легко заблукати, на щось наштовхнутись, потонути, не допливти до цілі. Тому я не думаю, що якісь операції, бої призведуть до серйозних результатів", – сказав він.

Зверніть увагу! Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що в найближчі плани загарбників входить новий наступ на Херсон. Зокрема, ворог зібрав 300 човнів для форсування Дніпра. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів, що російські війська намагаються закріпитися на островах поблизу Херсона. Однак ЗСУ готові протидіяти будь-кому варіанту розвитку ситуації.

Операція буде самогубством для ворога

Ян Матвєєв зазначив, що висадка загарбників на правобережжя Херсона – це божевільна ідея. Адже здійснити її секретно неможливо. Також нереально перекинути велику кількість військ просто на човнах, потрібна ще техніка.

У такому випадку ворогу доведеться будувати якийсь понтон. Дніпро – величезна річка, тому потрібен величезний понтон. Ми вже бачили понтонні мости біля Антонівського мосту, який ще тоді був просто пошкоджений, а не повністю зруйнований.

Для української армії така висадка, якщо вона відбудеться, була б великим подарунком. Російські війська не просто так пішли з правого берега Дніпра. Тому що мостів не стало, вони були зруйновані. Постачання майже повністю відрізане. Вони зрозуміли, що їх зараз просто знищать, візьмуть у полон. Без оснащення воювати неможливо,

– підкреслив військовий експерт.

Якщо зараз росіяни кинуть підрозділи до Херсона і знову без постачання, бо мостів з того часу не з'явилось, то вони зайдуть у ту ж пастку. Поки вони будуть висаджуватись, туди перекинуть додаткові українські частини. Окупантів заблокують, ліквідують, візьмуть у полон і так далі.

"По мостах будуть бити і крилатими ракетами, яких тепер стало трошки більше, ATACMS і чим завгодно. Безпілотників стало набагато більше. Їхній розвиток зараз крокує набагато вперед. В українських військових ще більше є інструментів, щоб бомбити ці мости, понтони і так далі. Тому така операція може мати вигляд самогубства", – додав Матвєєв.

З військового погляду проведення такої операції ворогом недоцільне. Однак якщо росіяни приймуть таке рішення, то ЗСУ будуть до цього готові та не дадуть ворогу досягнути цілей.