Ворог зосередив дуже багато сил: Жданов оцінив ситуацію біля траси Сватове – Кремінна

Російські загарбники здійснюють наступальні дії на Луганщині. Натомість українські захисники намагаються зупинити будь-які спроби окупантів просуватися в бік наших позицій.

Зараз у Луганській області тривають важкі бої. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу Тисячі танків, сотні винищувачів: Foreign Policy описало підготовку Росії до нового наступу

Окупанти просунулися в районі Кремінної

Українські військові мають там достатню кількість сил та засобів. За певних умов наші бійці можуть здійснювати контратаки для того, щоб відрізати російських загарбників, які наступають.

Сьогодні росіяни активно залучають до наступальних дій кілька частин окупаційного війська – до дивізії. Втім, загальна кількість резерву, який Росія зосередила на цьому напрямку є дуже великою і сягає обсягу трьох дивізій.

Упродовж останнього тижня окупанти просунулися біля Кремінної. У лісах навколо міста ЗСУ змушені іноді відходити.

Бої йдуть за кожну лісосмугу, яка є в цій місцевості. Противник мав там частковий успіх. Сьогодні ми намагаємося зупинити спроби російських військ просуватися,

– повідомив військовий експерт.

Жданов прокоментував наступ росіян на Луганщині: дивіться відео

Ситуація біля Сватового більш контрольована

Водночас ситуація навколо Сватового є більш контрольованою. російські загарбники там фактично не просуваються, але вже починають нарощувати зусилля.

"Біля Сватового вони лише почали наступальні дії й надалі ми спостерігатимемо збільшення інтенсивності та чисельності військ, які беруть участь у наступальних операціях", – зауважив військовий експерт.

Наступ росіян на Луганщині: що відомо