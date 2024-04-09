Тактика повзучого наступу: військовий журналіст пояснив плани Росії

Росіяни кидають на фронт багато техніки, зокрема танки. Лише за 29 березня, за інформацією Генштабу ЗСУ, вони втратили 50 танків. У такий спосіб вони ведуть рівномірний наступ по всій лінії фронту.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий журналіст Сергій Ауслендер, зауваживши, що росіяни не дотримуються військової науки. Вони не концентрують свої сили в одному місці.

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Рівномірний тиск на лінії фронту

На думку Ауслендера, росіяни хочуть добитись прориву. Можливо відчувши, що ЗСУ зараз не можуть вести наступальні дії. Росіяни думають, що саме через "послаблення спротиву" з боку України їм і вдалось захопити Авдіївку. Однак це не зовсім так.

Росіяни перейшли до рівномірного тиску по всій лінії фронту в надії, що десь "трісне", що десь вийде зробити оперативний прорив, а це десь 100 кілометрів вглиб території України. Поки що передумов цього я не бачу,

– зазначив військовий журналіст.

За словами Ауслендер, росіяни мають достатню кількість техніки на базах зберігання. Вона досить стара, але їздить, стріляє та дає можливість продовжувати наступальні дії з незрозумілими цілями.

"Зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) навряд чи підуть на Київ, Харків. Однак їхнє завдання, шляхом своїх великих втрат, "перемелювати" українські війська. Поки що українцям вдається тримати фронт стабільним, але російське керівництво робить все, щоб прорватись", – зауважив військовий журналіст.

Повзучий наступ

Також він додав, що такі дії росіян перечать військовій науці, найважливішим принципом якої є концентрація сили, тоді можна робити наступ та розвивати свій успіх.

Росіяни використовують тактику повзучого наступу. Тут просунулись на 200 метрів, тут на 500 метрів, на кілометр і т.д.,

– сказав Ауслендер.

Часів Яр

Зараз росіяни мають успіху в Часовому Яру. За словами Ауслендера, вони "зачепились" за його околицю та хочуть витіснити звідти українських військових.

"Контроль над Часовим Яром дасть росіянам контроль над висотами та візуальний контроль над великою територією", – прокоментував військовий журналіст.

Ситуація на лінії фронту: останні новини

Росіяни почали застосовувати на полі бою наземні роботизовані платформи з автоматичним гранатометом АГС-17. Обидві роботизовані платформи були знищені нашими військовими за допомогою FPV-дронів.

На Бахмутському напрямку відбито 14 атак в районах таких міст і сіл: Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки. Окупанти поступово просуваються в бік Часового Яру.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що через наступ, який планують росіяни, українським військовим доведеться ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні. Українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону без зброї союзників, військова допомога зараз затримується.