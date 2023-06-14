Зимово-весняний стратегічний наступ росіян провалився: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Сході

Тривають бої на Лиманському напрямку. За останній час росіяни здійснили 4 спроби атак на населенні пункти на цьому напрямку, але українській захисники їх відбили.

Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Він зазначив, що українські сили, готуючись до наступальних дій, розуміли потенціал противника, знали про його сили і засоби. Саме тому зокрема на Лиманському напрямку ворог не має жодних досягнень.

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"Реванш" не відбувся

Та й загалом в оперативній зоні на Сході окупанти втрачають свої сили.

Розхвалений так званий зимово-весняний стратегічний наступ росіян цілком провалився. Вони постійно зазнають тут втрати, не маючи жодних "перемог",

– наголосив речник Східного угруповання ЗСУ.

Порівнюючи з Бахмутським напрямком, на Лиманському окупанти зазнають трохи менших втрат. Адже в Бахмуті був повністю вибито бойовий потенціал ПВК "Вагнера". І він був змушений піти звідти.

Широко анонсований оккупантами так званий "наступ", певний " реванш" за програш в Київській, а також в Харківській та Лиманській операціях не відбувся.

Проте ворог на цей напрямок та й на Бахмутський підтягують повітряно-десантні підрозділи. Це свідчить про те, що їм надважливо втримати ці рубежі.

"В арміях нормальних країн поява десантників, які є, як правило, штурмовими підрозділами, це ознака наступальних дій. То в російській армії, яка наслідує радянську школу, неофіційно десант вважається якісніше підготовленим. І він використовується на тих ділянках фронту, де потрібно покращити ситуацію і зберегти становище", – пояснив Череватий.

Сергій Череватий оцінив ситуацію на Східному напрямку: дивіться відео

У ворога з'явився острах

Водночас в Бахмуті зараз ведуться позиційні бої. Їхня інтенсивність менша порівняно з боями, які велись за часів перебуванні і місті ПВК "Вагнера". Тоді мінімально відбувалось 10 – 15 боєзіткнень, а щонайбільше – 30 – 50.

Зараз менше боєзіткнень в сили проведення окупантами ротаційних заходів, рекогносцировку місцевості та злагодження своїх підрозділів. Також вони намагаються укріпитися, зайти у старі вагнерівські позиції, або ж обладнати свої,

– відзначив речник Східного угруповання ЗСУ.

На сьогодні у росіян змінилося ставлення до Збройних Сил України. Більше немає шапкозакидацького відношення. Вони відчувають якщо не повагу, то острах. Саме тому вони приділяють увагу тому, щоб укріпити свої позиції.

Українські сили користуються нагодою постійно завдаємо ударів по противнику. Так, за добу на Бахмутському напрямку було знищено 98 окупантів. Це означає, що ми наближаємось до показників знищення ворога під час інтенсивних боїв з ПВК "Вагнера".