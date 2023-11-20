Окупанти створюють ілюзію "наступу": яким планам ворога на Сході завадили ЗСУ
Росія не змогла піти у масштабний наступ від Куп'янська до Авдіївки на Сході України. Окупанти створюють ілюзію "наступу" по всій ділянці східного фронту.
Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що усе через те, що ЗСУ втримали Авдіївку. Зазначимо, що окупанти намагаються атакувати місто з усіх напрямків.
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"Через те, що нашим силам вдалося втримати Авдіївку, там боронитися і завдати ворогу великих втрат, вони вимушені перекидати туди додаткові сили", – наголосив Мусієнко.
Так росіянам доводиться перекидати свої війська, зокрема, з Лиманського напрямку. Попри складну ситуацію на Сході, її вдалося стабілізувати.
Не дати ворогу реалізовувати плани щодо розтягування максимально нашої лінії оборони вздовж лінії фронту та створення проблем,
– додав керівник Центру військово-правових досліджень.
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Ситуація на Сході: головне
- Українська армія продовжує стримувати окупантів на багатьох ділянках фронту. За словами Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, ворог, зокрема, штурмував позиції на Куп'янському напрямку. Однак ЗСУ успішно стримали натиск росіян.
- Сили оборони мають певні успіхи неподалік Бахмута. Однак ситуація навколо міста залишається гострою. Усі атаки ворога наші захисники відбили.
- У ЗМІ заявили, що ворог буцімто "прорвав" українську лінію оборони Авдіївки. У 59 окремій мотопіхотній бригаді цю інформацію спростували. Нині ситуацію контролює оперативне командування та командири підрозділів.
- В Інституті вивчення війни водночас заявили, що ЗСУ контратакували росіян поблизу Авдіївки та просунулися уперед. Однак там посилаються на слова так званого російського "воєнкора".