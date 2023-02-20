ЗСУ потужно б'ють: наступ росіян на Сході буксує, попри підкріплення

Окупанти продовжують наступати на 5 напрямках. Від початку лютого ворог перетягнув велике підкріплення на Луганський напрямок та почав масований наступ. Утім, значного просування у ворога немає навіть попри те, що в росіян був невеликий тактичний успіх.

Про це у коментарі 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, мета ворога – розвинути наступ на Лиман, що в Донецькій області.

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"Навіть наші сили вийшли локально в контратаки й завдають потужні удари по ворогу", – сказав він.

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Важливе значення Донецької області

Мусієнко зазначив, що росіяни дуже сподіваються взяти цей напрямок. Він переконаний, що захоплення Донецької області має для окупантів важливе значення, тому ще це рух із Півночі.

"Вони ж як розглядали… Північ – це на Лиман, оце групування з Кремінної – піде на Захід. Плюс, з флангу зайдуть на Куп’янськ. Розраховували, що Бахмут, Соледар – буде розгалуженням, Авдіївка і Вугледар", – розказав він.

Керівник Центру військово-правових досліджень переконаний, що російська армія сподівалася, що рушить по всіх цих напрямках і зможе "захопити" Донецьку область. Нині ж там тривають активні бої.

"Під Вугледаром не змогли просунутися. На Лиманський напрямок – теж, успіх не дуже можуть розвинути, й на Бахмутському", – додав він.

Олександр Мусієнко зауважив, що наступ окупантів на Сході дуже буксує.

Він дуже серйозно буксує через продовження опору українських сил. Треба розуміти, що там дійсно кинуті підкріплення й додаткові сили. Тобто, це і з мобілізованих, і з техніки,

– зазначив Мусієнко.

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