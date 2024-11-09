Ситуація важка й загострюється, – Сирський розповів американцям про обстановку на фронті

Російський наступ на Сході та штурми на Півдні не стихають. Головком повідомив американським союзникам про перебіг бойових дій.

Головнокомандувач Олександр Сирський провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США у Європі генералом Крістофером Каволі, передає 24 Канал.

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Росіяни наступають

За словами Сирського, він поділився із Каволі останніми зведеннями щодо обстановки на фронті.

"Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення", – зізнався генерал. Він зауважив, що ворог продовжує наступ, зосереджуючи основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках.

Крім того, Україна має інформацію про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі в бойових діях на боці російських військ.

Своєю чергою Каволі підтвердив, що американська сторона неухильно дотримуватиметься взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, що за жовтень ворог окупував близько 490 квадратних кілометрів української території. Це найбільший показник за 2024 рік та за час контрнаступу, який триває з жовтня 2023 року.