Це їхній максимум, – офіцер ЗСУ припустив дії росіян щодо Запорізького напрямку

Є інформація, що російські окупанти планують наступальні дії на Запорізькому напрямку, але не на саме місто Запоріжжя. Ворог зараз розгортає доволі потужний наступ зі східного флангу, який йде з боку Донецької області.

Там загарбники зосередили досить велику кількість живої сили, техніки, засобів. Це 24 Каналу зауважив старший лейтенант, колишній командир 4 роти 47 механізованої бригади Микола Мельник.

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"Якщо ми говоримо, що вони зайдуть на Запоріжжя з боку Донецької області, то це ймовірно. Тому що там зосереджено достатню кількість живої сили, техніки, засобів. Росіянам це може вдатися. Але я не кажу, що дійти до самого міста. Просто увійти з цього боку до Запорізької області", – припустив він.

Де росіяни можуть просуватись

Микола Мельник зазначив, що на відтинку від Дніпра до Малої Токмачки і далі є не один ешелон побудованих оборонно-фортифікаційних споруд. Якщо росіяни захочуть їх пробити, то зіткнуться з дуже великими проблемами. Там достатня кількість мінних загороджень.

Частково там є протитанкові рови, які вириті у декілька ешелонів. Атакувати від Дніпра умовно на 25 – 30 кілометрів у бік Донецька з південного напрямку – це буде для них самогубством. Однак, найімовірніше, російська розвідка працює, тому наступати там вони не будуть.

Їхній максимум – це просто вибити українські війська з того виступу, який свого часу там вигризла, виборола і 47-ма бригада, і інші бригади під Роботиним. У Роботиному наші сили майже не тримаються. Відповідно там залишилося 5 – 7 кілометрів, щоб вони просто нас витіснили на ті рубежі, які ми мали у травні 2023,

– сказав старший лейтенант.

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявив, що на Времівському напрямку в Запорізькій області ворог продовжує вести активні бойові дії, проте ознак підготовки великого наступу окупантів немає. Українська розвідка не фіксує ознак підготовки російськими військами масштабних наступальних дій, такої небезпеки у найближчій перспективі немає.