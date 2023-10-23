Лізуть як скажені: попри божевільні втрати, окупанти продовжують штурми в районі Авдіївки
Окупаційні війська не припиняють штурми в районі Авдіївки. Навіть попри величезні втрати загарбники лізуть, як скажені.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської МВА, передає 24 Канал. Віталій Барабаш зазначив, що тривають запеклі бої.
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"Десятками лягають і через деякий час йдуть знову"
Минулої доби було зафіксовано багато обстрілів і бомбардувань авіацією. Стрілецькі бої не вщухають цілодобово.
Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою. Втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато,
– зазначив Барабаш.
Додав, що останніми днями агресор почав застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.
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Що відбувається на Авдіївському напрямку: останні новини
- Вранці 23 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак, українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.
- Ворожі військові без успіху вели наступальні дії в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області. Там Сили оборони відбили понад 20 атак росіян.
- В ISW зазначили, що окупанти перекидають на Авдіївський напрямок додаткові сили. Ворог робить це попри постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19 – 20 жовтня.
- Загарбники почали використовувати "кротячу" тактику. Окупанти риють тунелі, намагаючись непомітно підібратися до позицій українських воїнів. Окрім того, противник почав використовувати машини на дистанційному керуванні.
- Речник 110 ОМБр Антон Коцуконь розповів, що окупанти щодня кидають нові сили на штурми. Ворожі бійці проводять щоденні інтенсивні атаки, намагаючись перерізати українським захисникам шляхи постачання, або хоча б взяти Авдіївку під вогневий контроль, щоб потім повністю оточити це місто.