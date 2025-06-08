Росіяни просунулися у напрямку Сум, Куп'янська та Дніпропетровщини: огляд фронту від ISW

7 червня окупанти продовжували атаки по всій лінії фронту. Ворог мав успіх на Харківщині, Донеччині та Сумщині.

Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на полі бою та оцінив просування ворогуючих сторін, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на прикордонні

Окупаційні та українські війська продовжували атаки в Курській області 7 червня, проте підтверджених просувань зафіксовано не було.

Один із російських воєнкорів стверджував, що ЗСУ просунулися на схід від Тьоткіного (на південний захід від Глушкова).

Тим часом геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 6 і 7 червня, свідчать, що російські сили нещодавно просунулися на Сумщині:

на північному сході Кіндратівки (на північ від Сум);

на півдні Олексіївки (на схід від Кіндратівки);

на сході Яблунівки (на північний схід від Сум);

на схід від Локні (на схід від Яблунівки).

Що коїться на Харківщині

Також загарбники мали здобутки на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня та 6 червня, свідчать, що російські сили просунулися на північ від Дворічної (на північ від Куп'янська). ISW вважає, що це просування сталося раніше, ніж протягом останніх 24 годин.

Обстановка на Донеччині

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, вказують, що українські сили нещодавно просунулися на півночі Диліївки (північний схід від Торецька).

Тим часом знімки за 7 червня підтверджують:

просування ворога на Новопавлівському напрямку, а саме у центральній частині Новосергіївки (на північний схід від Новопавлівки);

просування росіян у південно-східній частині Олексіївки (на захід від Курахового);

просування в південно-східній частині Комара (на північний захід від Великої Новосілки).

Бойові дії 7 червня / Карта ISW